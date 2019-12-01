PAN acusa a Morena de presionar a diputadas para seguir línea de la 4T en Querétaro

Querétaro, a 30 de septiembre del 2025. - La dirigencia de Morena, bajo el respaldo de los legisladores de ese Grupo Parlamentario, amenazó a las diputadas Perla Flores Suárez y Georgina Guzmán Álvarez para que votaran con el bloque de la 4T, como sucede a nivel federal, de cara a la elección de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, afirmó Guillermo Vega Guerrero, coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

“A dos compañeras, específicamente les ejercieron una presión ilegal, inmoral e indebida y me refiero a las diputadas del Partido Verde; ustedes vieron cómo minutos antes de que fuera la sesión del Pleno, en este mismo lugar (Sala de Prensa del Congreso Local), entre 10 y 12 personas, prácticamente las amenazaron de que prácticamente tenían que ir con ellos”.

Esto, narró, orilló a que la diputada Perla Flores, al momento de emitir su voto, se paralizara después de escuchar una sarta de amenazas que hicieron los militantes de Morena encabezados por la dirigente Gisela Sánchez Díaz de León y el secretario general Alejandro Pérez Ibarra.

“A ellos (morenistas) los hacemos responsables de la salud e integridad de las diputadas porque también, no me toca a mí decirlo, pero hubo una diputada que refiere que recibió una llamada de amenazas en la madrugada que atentaba contra su familiar”.

Dijo respetar lo que hizo el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Ángeles Herrera, de suspender la sesión porque no pueden permitir que sus homólogos de Morena apliquen la de Yunes en Querétaro.

“Morena opera así, amenazando a los suyos y amenazando a aquellas personas de las que quiere obtener un voto, así que yo avalo y pido que ojalá la diputada que fue objeto de esto tenga el valor civil de presentar la denuncia y, si no lo hace, es derecho de ella”.