Paloma Arce valora su permanencia en Morena

Querétaro, Querétaro 06 de marzo 2024.- Paloma Arce Islas, aspirante a la alcaldía de Querétaro por el Partido de Morena, adelantó que en caso de no verse favorecida en la elección para contender en los próximos comicios locales valorará su permanencia en ese instituto político.



“Una vez que se den a conocer los resultados, mucho dependerá de cómo se den y qué vaya a pasar porque no soy la única inconforme lo esteré valorando (…) si yo decido irme a otro partido tiene que ser en un lugar donde me acepten como una mujer de izquierda porque no puedo irme a un espacio donde deje de ser lo que soy y es parte de la valoración que estoy haciendo”.



Esto, luego de que ha circulado en redes sociales que será hombre y será Maximiliano García Pérez, quien encabece la candidatura de la capital del estado



Arce Islas calificó al aspirante como “oportunista” y aseguró que como partido político han perdido tiempo valioso lo que ha beneficiado al Partido Acción Nacional (PAN), quienes ya hacen campaña en calle y fijan su posicionamiento, mientras Morena no termina de definir a sus actores.



“Quise ser un factor de unidad, me reuní con compañeros que tenían las mismas aspiraciones para hablar de este tema porque siempre he dicho que Morena tiene que ir en unidad, sin embargo, en las últimas semanas ha surgido situaciones en donde he visto una cargada dirigida a un aspirante desde el interior de Morena al señalar que ya es el candidato y que será hombre porque no puede ser mujer”.



La morenista se posicionó en contra de que se generen percepciones y situaciones que van encaminadas a beneficiar a una persona, cuando Morena debe ser un partido abierto, democrático con piso parejo para todos porque para eso han sido las convocatorias.



“He platicado con compañeras y compañeros militantes quienes me han dicho que han pedido cambios de género en otros municipios para que en Querétaro no sea mujer, entonces yo no puedo aceptar ese tipo de situaciones donde he sido transparente y he trabajado por el partido y creo que lo menos que pueden hacer es acercarse a mí a decir las condiciones en las que se encuentra el municipio de Querétaro”.