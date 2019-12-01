Pablo Varona inicia construcción de pozo profundo en La Piñuela.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 18:26:50
Huetamo, Michoacán, a 19 de septiembre del 2025. - La localidad de La Piñuela, apenas hace unos años, no contaba con energía eléctrica; en pleno 2025, los habitantes realizaban sus actividades sin contar con este importante servicio. Sin embargo, la voluntad y el trabajo coordinado hicieron que la energía eléctrica finalmente fuera parte de la vida cotidiana de los habitantes.

En esta ocasión, este mismo gobierno municipal, encabezado por el contador público Pablo Varona Estrada, hizo realidad otro sueño, contar con agua suficiente para todos los hogares de esta localidad. Se inició con la construcción de este pozo profundo y se espera que en próximos meses se esté inaugurando para que cada hogar cuente con agua para sus necesidades.

