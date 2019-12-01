Oriente de Michoacán beneficiado con el avance de la Transformación, asegura Morón 

Zitácuaro, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, aseguró que el oriente de la entidad se verá ampliamente beneficiado con el avance de la Transformación, al destacar la inversión de más de 4 mil 800 millones de pesos en su infraestructura carretera por parte del Gobierno Federal.

El legislador sostuvo una asamblea informativa en el municipio de Zitácuaro, en la que fue arropado por autoridades locales, representantes de sectores sociales de la región y simpatizantes en general, en dónde habló de los avances que se han generado en el país durante el último año.

Raúl Morón, indicó que la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó la inversión de 4 mil 800 millones de pesos para intervenir la red carretera de la región, lo que beneficiará la comunicación de municipios como Maravatío, Irimbo, Ciudad Hidalgo, Tuxpan y Zitácuaro.

Lo anterior, se suma a otras acciones que se han impulsado desde el Senado de la República, como el fortalecimiento de los programas de Bienestar, para que más de un millón 200 mil michoacanos sean beneficiarios, entre otras acciones que forman parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.