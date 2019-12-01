Operativo en el centro de Morelia sorprende: negocios cumplen con la ley seca sin castigos

Operativo en el centro de Morelia sorprende: negocios cumplen con la ley seca sin castigos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 16:10:05
Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre del 2025. Con la prohibición en la venta de alcohol para llevar en el Centro Histórico efectuada este 15 y 16 de septiembre, se reportó que ningún establecimiento incumplió la medida, por lo que no se aplicaron sanciones, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el funcionario destacó que se cumplieron las medidas establecidas en los 120 establecimientos con licencia tipo C ubicados en el primer cuadro del centro histórico de Morelia, entre ellos tiendas de abarrotes, restaurantes, bares, cafeterías y tiendas de conveniencia.

“Se cumplió, se tuvo recorridos, el cumplimiento por parte de los negocios fue total, entonces estamos contentos por eso (…)”, comentó.

En entrevistas previas, Benítez Silva había señalado que los establecimientos que no siguieran la restricción serían acreedores a una multa y a una clausura temporal de hasta tres días.

La medida culminó al finalizar el desfile cívico-militar realizado en la avenida Madero. Y de acuerdo con el secretario, se espera volver a instaurar dicha medida durante los festejos del 29 y 30 de septiembre, en el marco del natalicio de José María Morelos y Pavón.

