Ooapas realizó trabajos de reparación en la red de alcantarillado en la colonia Chapultepec Sur de Morelia, Michoacán

Ooapas realizó trabajos de reparación en la red de alcantarillado en la colonia Chapultepec Sur de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 16:37:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que se realizaron trabajos de reparación de una descarga sanitaria sobre la calle Peña y Peña Poniente, en la colonia Chapultepec Sur.

Las labores incluyeron la reparación de la descarga dañada, relleno, compactación del material, retiro de escombro y sustitución del concreto hidráulico, con el objetivo de restablecer el correcto funcionamiento de la red sanitaria y garantizar la seguridad vial en la zona intervenida.

Actualmente, la vialidad permanece parcialmente abierta a la circulación y cuenta con la señalización correspondiente, mientras el concreto alcanza la resistencia necesaria para permitir su habilitación total.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Ooapas, de atender oportunamente las necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria de la capital michoacana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae presunto multihomicida que operaba en Morelia, Michoacán
Michoacán, en la posición 25 con baja incidencia delictiva a nivel nacional: Juan Carlos Oseguera
Pobladores reportan tiroteos y quema de casas en Yosondúa, Oaxaca: exigen intervención de las autoridades
Desconocidos disparan contra taller mecánico en Zamora, Michoacán
Más información de la categoria
Choque en Morena: Claudia Sheinbaum pide a Noroña aclarar viaje en avión privado; él responde que “no tiene por qué transparentar nada”
Omar Bravo habría abusado de su víctima desde que ella tenía 10 años y en su propia casa; era su hijastra
Michoacán, en la posición 25 con baja incidencia delictiva a nivel nacional: Juan Carlos Oseguera
Mexicanos que viajaban en la flotilla Sumud acusan secuestro y tortura por parte de Israel
Comentarios