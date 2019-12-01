Ooapas realizó trabajos de reparación en la red de alcantarillado en la colonia Chapultepec Sur de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 16:37:09

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) informa a la ciudadanía que se realizaron trabajos de reparación de una descarga sanitaria sobre la calle Peña y Peña Poniente, en la colonia Chapultepec Sur.

Las labores incluyeron la reparación de la descarga dañada, relleno, compactación del material, retiro de escombro y sustitución del concreto hidráulico, con el objetivo de restablecer el correcto funcionamiento de la red sanitaria y garantizar la seguridad vial en la zona intervenida.

Actualmente, la vialidad permanece parcialmente abierta a la circulación y cuenta con la señalización correspondiente, mientras el concreto alcanza la resistencia necesaria para permitir su habilitación total.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente del Ooapas, de atender oportunamente las necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria de la capital michoacana.