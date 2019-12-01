Ofrecen descuentos del 100% para regularización del predial en el municipio de Querétaro durante octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 19:43:57

Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- El titular de la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro, Carlos León González, anunció una serie de estímulos fiscales para facilitar la regularización del impuesto predial, especialmente para aquellas claves catastrales con rezago en el pago.

Por ello, anunció que durante octubre, se otorgará un descuento del 100 por ciento en multas, recargos, requerimientos y gastos de ejecución.

“Más de 25 mil claves se han puesto al día este año. Queremos seguir apoyando a los contribuyentes que, por alguna circunstancia, se han visto complicados para pagar puntualmente; mientras que en noviembre, el descuento será del 80 por ciento y en diciembre, del 50 por ciento, como parte de una estrategia escalonada para cerrar el año con mayor recaudación”.

Los pagos, dijo, pueden realizarse en más de 2 mil puntos de recaudación, incluyendo delegaciones municipales, portales oficiales, WhatsApp, el Centro Cívico, tiendas de conveniencia como Oxxo y Extra, así como supermercados.

Destacó que esta campaña busca emular el éxito del año anterior, con una meta de regularizar alrededor de 10,000 claves catastrales adicionales y captar entre 80 y 90 millones de pesos extra. “Llevamos ya el 95 por ciento de lo calendarizado en la Ley de Ingresos para el impuesto predial, lo que refleja la confianza ciudadana y su puntualidad en las contribuciones”.

Agradeció a los habitantes del municipio por su compromiso fiscal, subrayando que los recursos se destinan directamente a programas de inversión pública y desarrollo social.

“La instrucción del alcalde ha sido clara: cuidar los recursos y garantizar que al menos el 92 por ciento de cada peso recaudado impacte directamente en beneficios para la ciudadanía”.

Además, León González, celebró la reciente calificación otorgada por Fitch Ratings, la tercera que recibe el municipio en el año. Esta evaluación no solo reconoce el buen manejo presupuestario, sino también el dinamismo económico, la atracción de inversiones, la sustentabilidad ambiental, la atención a desastres naturales y la protección de derechos humanos.

“Estas calificaciones posicionan a Querétaro como un foco de atención internacional. No solo competimos a nivel nacional, sino que demostramos que aquí las cosas están sucediendo de manera positiva: en gobernanza, estado de derecho, generación de empleos y ecosistema de negocios”.