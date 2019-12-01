Octavio Ocampo respalda a cooperativas pesqueras en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 28 de junio del 2026.- Al encabezar un encuentro con el sector pesquero de la costa michoacana, el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, afirmó de manera contundente, que el verdadero rescate económico del estado debe iniciar desde las bases productivas y el sector primario que diariamente llevan el sustento a los hogares del puerto.

Durante su recorrido por las instalaciones de la Lonja Pesquera y el Mercado de Mariscos, Ocampo se reunió con locatarios y con pescadores de la cooperativa 29 de julio.

Ahí, escuchó en voz de Ramón Cano Presidente de la Cooperativa las necesidades del sector frente a las contingencias climáticas y la falta de apoyos institucionales directos.

Por su parte el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán dijo que "es tiempo de voltear a ver a la economía real. Las grandes cifras que el gobierno presume sobre el recinto portuario no se reflejan en las redes ni en las mesas de nuestros pescadores. Lázaro Cárdenas necesita infraestructura de protección y financiamiento directo para sus cooperativas ribereñas; la riqueza del puerto debe quedarse con quienes trabajan el mar, no solo en los contenedores de las trasnacionales", sentenció Octavio Ocampo ante los liderazgos pesqueros.

Finalmente, Octavio Ocampo se comprometió a llevar las demandas de las Cooperativas a la agenda estatal, reiterando que su proyecto se mantendrá firme recorriendo los municipios, blindado por la lealtad a los sectores populares y con la convicción intacta de que el futuro de Michoacán se construye al lado de su gente trabajadora.