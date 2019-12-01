Octavio Ocampo reconoce avances en combate a la pobreza y llama a fortalecer desde el Congreso políticas de bienestar en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.– El presidente de la Comisión de Bienestar de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, Octavio Ocampo, afirmó que el Congreso tiene la responsabilidad de acompañar los avances en materia social, impulsando leyes y presupuestos que fortalezcan las políticas de bienestar.

“Desde la Comisión de Bienestar seguiremos trabajando con la convicción de que cada derecho garantizado significa un paso hacia la igualdad”, subrayó.

El legislador perredista destacó que los indicadores de pobreza en México muestran una tendencia a la baja y reconoció que en Michoacán también se registran avances en materia de acceso a derechos.

De acuerdo con la medición oficial de pobreza 2024 del INEGI, dada a conocer la semana pasada, la pobreza multidimensional en Michoacán alcanza al 34.3 % de la población, lo que significa que más de 1.6 millones de personas aún enfrentan retos, mientras que la pobreza extrema se ubica en 5.4 %, prácticamente en línea con la media nacional de 5.3 %. Sin embargo, a nivel país, los resultados reflejan una disminución importante: entre 2022 y 2024, 8.3 millones de personas dejaron la pobreza multidimensional y 2.1 millones salieron de la pobreza extrema.

“Es alentador ver que México registra avances históricos en el combate a la pobreza. En Michoacán también hay resultados que reconocer. Ahora nuestro reto es que estos logros se reflejen en mejores ingresos, vivienda, salud, educación y seguridad social para todas y todos”, concluyó Ocampo.