Octavio Ocampo asegura impulsará acciones legislativas que fortalezcan al Poder Judicial

Zitácuaro, Michoacán, 27 de septiembre de 2025.- En el marco de la reciente Reforma al Poder Judicial de Michoacán, también respaldada en el Congreso por el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, se llevó a cabo la inauguración de la Sala Colegiada Civil y la Sala Unitaria Penal de la Región Zitácuaro, instancias que representan un avance significativo en la impartición de justicia en la entidad, remarcó el mismo legislador.

El diputado perredista celebró la apertura de estas nuevas salas, al considerar que fortalecen la cobertura y la eficiencia en los procesos judiciales. Asimismo, refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas que fortalezcan al Poder Judicial y respondan a las demandas ciudadanas.

“Hoy damos un paso firme hacia una justicia más cercana, ágil y transparente. Con estas nuevas salas se garantiza que las y los michoacanos de esta región tengan acceso oportuno a una segunda instancia judicial que atienda sus necesidades con honestidad y transparencia”, expresó el diputado Ocampo.

Durante el acto inaugural, el legislador integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, reconoció la labor del magistrado Lenin Sánchez Rodríguez, presidente de la Sala Colegiada Civil, así como de la magistrada Araceli Palomares Miranda y los magistrados José López Esteban y Carlos Abraham Ayala Rodríguez, quienes tendrán a su cargo la importante tarea de consolidar esta nueva etapa en la justicia michoacana.

Las nuevas salas brindarán atención a 21 municipios de los distritos judiciales de Hidalgo, Huetamo, Maravatío y Zitácuaro, lo que permitirá consolidar un modelo más accesible y cercano a la ciudadanía.