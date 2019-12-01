Octavio Ocampo Alerta Sobre el Rezago Legislativo en Michoacán y Exige Priorizar Agenda Estatal

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- En vísperas de su primer informe legislativo, Octavio Ocampo Córdova, diputado local, evidenció un importante rezago en el trabajo de las

comisiones del Congreso de Michoacán, especialmente en la de Justicia, donde se acumulan alrededor de 130 iniciativas sin ser discutidas.

El líder estatal perredista también demandó no sólo atender la agenda federal, y pidió a los presidentes de todas las comisiones revisar el trabajo que se tiene acumulado.

"Hacen falta algunas cosas, hay que presionar un poco más a los presidentes de las distintas comisiones para que el trabajo avance. En justicia, que es donde hay más rezago, necesitamos que haya un trabajo de calidad, que se permita que se hable de la discusión en la Comisión de Justicia, que se convoque incluso a quienes han venido promoviendo iniciativas y a discutir... Y si alguna no procede porque no cumpla con, digamos, la parte legal que deben tener las iniciativas, bueno, hay que desecharla, pero no hay que tenerla rezagada, me parece que eso no es correcto", comentó en entrevista.

El diputado local indicó que la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual forma parte, ha sido más eficiente en el análisis y dictamen de las iniciativas.

Sin embargo, insistió en la necesidad de que el Congreso de Michoacán tenga su propia agenda legislativa, más allá de las reformas constitucionales impulsadas a nivel federal.

"Michoacán y el Congreso de Michoacán deben de tener su propia agenda legislativa, y es la que hay que construir para el segundo periodo", afirmó.

El diputado también mencionó la necesidad de revisar la Ley Orgánica Municipal y el tema de los límites territoriales entre municipios.