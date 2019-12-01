Obras complementarias del tren México-Querétaro dependerán de la federación

Autor: Gustavo Trejo / texto y foto | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 18:30:04

Querétaro, a 2 de octubre del 2025. - El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció que la administración estatal carece de recursos económicos para ejecutar obras secundarias que complementaran a las obras que se realizarán para las estaciones del tren México-Querétaro, específicamente en la zona del fraccionamiento Los Héroes en el municipio de El Marqués.

Puntualizó que el desarrollo urbano que se tenga que realizar en obras secundarias dependerá completamente del gobierno federal.

“Esperemos que lo tenga contemplado la propia federación; nosotros no tendríamos capacidad financiera para hacerlo”, dijo.

Mencionó que será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la entidad que debe garantizar la planeación y ejecución de las obras.

Destacó que el proyecto ferroviario, si bien representa un reto, traerá beneficios significativos en movilidad y desarrollo. No obstante, advirtió que su llegada exigirá reforzar los operativos de seguridad en zonas aledañas como Campo Militar, La Piedad y Los Olmos, donde se han registrado delitos vinculados al narcomenudeo.

Declaró la necesidad de observar experiencias de otros estados y países para prevenir problemáticas sociales alrededor de la futura terminal. Mientras tanto, los habitantes de la zona ya enfrentan afectaciones a la movilidad debido a las modificaciones viales que ya se encuentran en proceso.