Nuevo anillo periférico de Morelia será 3 veces más grande que el actual: Rogelio Zarazúa

Nuevo anillo periférico de Morelia será 3 veces más grande que el actual: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:04:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025.- El segundo anillo periférico de Morelia tendrá más de 87 kilómetros de extensión, lo que lo hará tres veces más grande que el actual, que mide 26 kilómetros, así lo informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

la inversión de esta nueva vialidad asciende a 2 mil 596 millones de pesos, sin generar deuda pública, en tres segmentos que suman un total de 51 kilómetros y que beneficiará a más de 1 millón de habitantes de Morelia, Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón. 

El segmento 1 conectará, mediante 21.4 kilómetros, La Estancia en salida Pátzcuaro con Tacícuaro en la salida a Quiroga y dejará las bases para la conexión de este punto con la salida Salamanca, punto que lleva un avance del 65 por ciento.

Mientras que el segmento 4 conectará La Goleta con Cuitzillo, en un total de 17.9 kilómetros y reporta un avance del 17 por ciento. Finalmente el segmento 5, conectará la localidad de Jaripeo con La Goleta, en Charo a través de 12.2 kilómetros, los cuales reportan la construcción del 27.7 por ciento.

El funcionario detalló que la nueva vía de comunicación incluirá cinco nuevos distribuidores viales. A lo largo de su extensión, se desarrollarán también cuatro pasos superiores vehiculares.

El segundo anillo periférico de Morelia cuenta con 402 trabajadores en sitio, los cuales utilizan 184 máquinas pesadas, donde se estima que esta infraestructura atenderá a más de 14 mil usuarios al día.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un hombre fallecido en la colonia Los Olivos de Celaya, Guanajuato
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán
Quitan la vida a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz
Más información de la categoria
EEUU vincula a diputada oficialista con célula criminal de hijos de Ismael Zambada; habría recaudado pagos de extorsiones
Sacuden balaceras a Buenavista, Michoacán: Comando enfrenta a helicóptero militar desplegado tras atentado contra Alcaldesa; en Apatzingán también dispararon a funcionario, excandidato a diputado
Alcaldesa de Buenavista libra con vida atentado a balazos en la carretera; volvía de toma de protesta de nuevo mando militar en la Tierra Caliente de Michoacán
Tráiler se queda sin frenos en la Zitácuaro-Toluca y provoca tragedia; hay un muerto y varios heridos
Comentarios