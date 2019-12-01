Nueva Ley Orgánica de la Fiscalía brinda confianza a ciudadanía: Brissa Arroyo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 18:27:34

Morelia, Michoacán, a 9 de Octubre de 2025.- La nueva Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado aprobada en la 76 Legislatura es un instrumento que brinda confianza y certeza a la ciudadanía, destacó la diputada local Brissa Arroyo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), explicó que el acceso a la justicia siempre debe ser una prioridad, de ahí la importancia de votar a favor de un nuevo marco jurídico que contribuya a cumplir con este derecho.

La legisladora local consideró como un acierto la incorporación de herramientas tecnológicas, el uso de sistema de inteligencia así como la presencia de la Fiscalía en las diversas regiones del Estado, lo que conduce al combate a la impunidad.

“Un nuevo marco jurídico nos lleva a la consolidación de la Fiscalía, a fortalecer los avances que se obtuvieron en el periodo reciente”, enfatizó Brissa Arroyo.

En fecha reciente, el Pleno del Congreso de Michoacán aprobó por mayoría la Ley Orgánica de la Fiscalía que tiene como objetivo eficientes

la procuración de justicia. Entre otros cambios se crean las “vicefiscalías” de Inteligencia, Control Interno, Operaciones, Delitos de Alto Impacto y Derechos Humanos, para hacer más funcional el desempeño.