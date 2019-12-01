Nueva Ley de Búsqueda de Personas representa escuchar las voces de colectivos y madres buscadoras: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que este miércoles será presentado ante el pleno del Congreso del Estado el dictamen de la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo, una legislación que representa un avance en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la localización de personas desaparecidas y la atención integral a sus familias.

El encargado de la política interna del estado destacó que la propuesta legislativa incorpora nuevas atribuciones para las autoridades responsables de la búsqueda, amplía los instrumentos de coordinación entre instituciones y armoniza el marco jurídico estatal con las reformas federales aprobadas en julio de 2025.

Entre sus principales alcances, explicó, se encuentra la creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, que será presidido por la Secretaría de Gobierno y permitirá articular los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Búsqueda de Personas, las instituciones de seguridad y representantes ciudadanos.

Asimismo, la legislación contempla la creación del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, el Registro Estatal de Fosas, el Banco Estatal de Datos Forenses y el Centro Forense de Identificación Humana, herramientas que permitirán fortalecer los procesos de localización e identificación mediante el uso de información y tecnología especializada.

Zepeda Villaseñor subrayó que uno de los aspectos fundamentales de la nueva legislación es que establece la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, sin necesidad de esperar 72 horas para iniciar las acciones correspondientes, bajo el principio de presunción de vida.

De igual forma, incorpora mecanismos como la Plataforma Única de Identidad, que permitirá aprovechar información relacionada con el uso de la CURP, así como nuevas disposiciones para la emisión de fichas de búsqueda y el intercambio de información entre las instituciones competentes.

El secretario de Gobierno resaltó que la propuesta también reconoce las particularidades sociales y territoriales de Michoacán, al incorporar expresamente a las comunidades indígenas con autogobierno dentro de los mecanismos de coordinación y las obligaciones institucionales en materia de búsqueda.

Otro de los avances es la regulación de la Declaración Especial de Ausencia, mediante un procedimiento gratuito y con una duración máxima de seis meses, destinado a proteger los derechos, el patrimonio y la seguridad jurídica de las familias de personas desaparecidas.

Además, los ayuntamientos y comunidades con autogobierno deberán armonizar sus disposiciones relacionadas con panteones, fosas comunes y crematorios, a fin de contar con registros precisos y digitalizados que contribuyan a los procesos de identificación humana.

Raúl Zepeda reconoció el trabajo desarrollado por la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y la diputada Belinda Iturbide, así como la participación de colectivos de búsqueda, instituciones responsables y la propia Secretaría de Gobierno en la construcción de la propuesta legislativa.

Finalmente, señaló que el Gobierno estatal mantendrá la coordinación institucional y el diálogo con las familias y colectivos de búsqueda, con el objetivo de que las nuevas disposiciones legales se traduzcan, una vez aprobadas y puestas en marcha, en mejores capacidades para localizar personas, fortalecer los procesos de identificación y garantizar los derechos de las víctimas y sus familiares.