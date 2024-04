"No veo competencia": Gisela Vázquez previo a debate por Morelia

Morelia, Michoacán, a 23 de abril del 2024.- Gisela Vázquez Alanís, candidata a la Presidencia Municipal de Morelia por el partido Tiempo por México, aseguró que no hay competencia en estos momentos de campaña, esto al arribar a primer debate de aspirantes a la presidencia municipal.

En entrevista con medios de comunicación, previo al ejercicio de participación política, la candidata señaló que presentará la manera en que se puede distribuir el recurso municipal en salud, seguridad, infraestructura, generación de empleos, entre otros factores.

"Ustedes los han visto en los últimos años cuál es la manera de hacer política, el día de hoy soy la única mujer en la contienda y vengo, no a dar propuestas, vengo a dar realidades, lo que se puede hacer con el presupuesto municipal", dijo.

Manifestó que su reto principal es ganarse la confianza ciudadana pues consideró que ya no hay confianza a la clase política.

"He escuchado a la ciudadanía y me he dado cuenta que la gente ya está cansada, ya hay un hartazgo social y el reto número uno es ganarme la confianza de cada uno de los morelianos", dijo.

Gisela Vázquez recalcó que dará realidades a la ciudadanía, mientras que sus competidores tienen que someterse a la opinión publica de lo que ya han hecho, pues aseguró que el cambio que promueve para hacer política parte de no criticar hablar del trabajo de los demás.

"Definitivamente Morelia, las 14 tenencias, las localidades, las calles tan olvidadas ya tienen un hartazgo social", enfatizó.