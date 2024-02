No vamos a ceder ante normalistas en Michoacán: Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán, a 08 de febrero del 2024.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, manifestó que su gobierno no va a ceder ante la presión de los aspirantes a profesores por su rechazo a las convocatorias educativas publicadas para ingreso a las normales del estado y reparto de plazas.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal consideró que no hay motivos para que los normalistas se manifiesten y afecten a la ciudadanía, pues subrayó que su administración no permitirá el "huachicol" de plazas, ni corrupción en el sector educativo.

"No hay motivo alguno para la manifestación y no tiene sustento la protesta, que no se dejen manipular los muchachos, esto tiene que cambiar definitivamente", enfatizó.

Agregó que estas acciones son por mejorar la calidad educativa de la entidad, pues, además, el concurso por las plazas educativas es a nivel nacional y se incluye a las escuelas normales, así como la Universidad Pedagógica Nacional.

El Gobernador reiteró que la convocatoria va a implementarse tal cual se publicó y no habrá modificación alguna, a pesar de las marchas que se han desarrollado en días recientes la capital del estado.