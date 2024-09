No son falsas las firmas del edil de Cotija, informó Comité Estatal del PAN

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2024.- No son falsas las firmas establecidas en la convocatoria de sesión para solicitar licencia del edil de Cotija, ni tampoco la rúbrica del documento de permiso temporal de sus funciones, señaló Javier Estrada Cárdenas secretario del Comité Estatal del Partido Acción Nacional.

En entrevista telefónica indicó que los miembros del cabildo de Cotija dijeron desconocer de dónde surgió esa versión de supuestas inconsistencias en dicho proceso de licencia al edil Juan Pablo Aguilar Barragán.

Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, declaró ante medios de comunicación que existían algunas presuntas alteraciones en documentos, tales como que la firma del edil no era la real.

"Hace un momento hablamos con el secretario del Ayuntamiento y él nos decía que efectivamente corresponde a la firma del alcalde y que no es así como lo dice el secretario de Gobierno, y que ellos no tendrían problema en anunciar la ausencia definitiva del alcalde o la ausencia injustificada más bien dicho para que el Congreso asumiera la parte que les toca , pero no es así el alcalde solicitó una licencia temporal donde faculta la ley a la síndico para que sea la encargada del despacho", apuntó el panista.

Entrada Cárdenas dijo que según versiones de los integrantes del cabildo, el Ayuntamiento de Cotija está funcionando.

FuE el miércoles pasado que se celebró la sesión donde se otorgó la licencia al alcalde.