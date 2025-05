No se permitirá el uso de aerosol en la intervención del Andador Matamoros del municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 28 de mayo de 2025.- El uso de aerosol para expresiones artísticas no estará sujeto a negociación, aseguró Daniela Salgado Márquez, titular de las Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, quien adelantó que este viernes se reunirá con cinco grupos de artistas urbanos para establecer las reglas para poder utilizar el Andador Matamoros con un espacio de expresión.

“Una cosa que no estará a discusión, en la próxima reunión, será el uso de aerosol ya que es un material tóxico que perjudica a la salud de las personas”.

Esto, luego de que Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, ordenó limpiar las paredes del Andador Matamoros tras una agresión que se registró entre una persona que pretendía, con uso de escalera, grafitear la pared del andador y el encargado de un negocio que se ubica en la zona, quien le pidió que por respeto a los comensales no pintaran con aerosol.

Salgado Márquez afirmó que en este encuentro que sostenga el próximo viernes se definirán las reglas para ocupar los espacios públicos como una forma de expresión pues el Andador Matamoros no será un espacio de lucha de egos.

“No tengo una fecha clara de cuándo se podrán retomar las expresiones en ese lugar pero, entre más rápido lleguemos a acuerdos, se podrán retomar estas actividades o la esencia de este andador, respetando los acuerdos, pero hasta que no establezcamos las reglas claras, no se restablecerán las actividades del Andador Matamoros, en cuanto espacio de libre expresión, hasta que no tengamos los acuerdos definidos”.

Adelantó que también, la próxima semana se reunirá con los comerciantes y habitantes de este andador para poder llegar a acuerdos donde se respete la esencia de libre expresión, así como el orden y a los ciudadanos.

Aclaró que no todos son artistas, sino que utilizaban el andador como libre expresión donde se destacaban expresiones de amor, políticas y de manifestación.

“Esa era la esencia de este andador, donde también pasaban y pegaban una calcomanía o ponían un poema, una frase pintada con plumón, con pinceles o alguna imagen por eso es que podemos integrar a estas mesas de diálogo a todas las expresiones para también buscar otros lugares para estas expresiones de arte.