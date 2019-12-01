No se intervendrá Bernardo Quintana: Mauricio Kuri

Fecha: 17 de Septiembre de 2025
Querétaro, Querétaro, a 17 de septiembre de 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González reconoció que el bulevar Bernardo Quintana necesita de un proyecto integra, debido a que está vialidad principal a sido rebasada por el tránsito vehicular diario, aunque no existe se contempla alguna intervención durante su administración.

Explicó que en un futuro, la administración estatal que esté en turno, deberá hacer una intervención con un proyecto integral para la reingeniería de esta vialidad principal de la capital queretana.

“No tenemos ningún proyecto, pero yo creo que es una de las avenidas más importantes del estado, que en horas pico está muy complicada; tendrá que hacerse algo pensando, creo yo, como lo hicimos en 5 de Febrero”, dijo.

Puntualizó, que cualquier intervención que se realice en Bernardo Quintana; tendrá que priorizar el transporte público y la movilidad segura para los peatones.

