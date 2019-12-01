No se descarta Ana Paola Birlain para elecciones del 2027

Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- La secretaria de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain afirmó que esta lista para el proceso electoral del 2027, ya que tiene las tablas y conocimientos políticos para desempañar algún cargo de elección popular, si es que el Partido de Acción Nacional (PAN), en el cual milita, la llama para contender.

Mencionó que a pesar de sentirse lista para el 2027, por el momento está enfocada en la encomienda que tiene al frente de la Secretaría de Turismo estatal, ya que es un encargo que le hizo el gobernador Mauricio Kuri González.

“Soy una política de profesión, tengo la vocación de estar en política, los resultados del trabajo y la acción diaria es lo que te abre puertas y caminos; hoy me debo al gobernador, trabajo por instrucción del gobernador en esta Secretaría y con mi trabajo estoy segura que podremos seguir avanzando en favor de Querétaro”, dijo.

Precisó que aun no son los tiempos para que se puedan dar definiciones ni convocatorias para el proceso electoral del 2027, Acción Nacional llamara a hombres y mujeres a participar.

“Definitivamente, el partido está abierto a las posibilidades de hombres y mujeres; no han emitido ninguna convocatoria ni alguna invitación tanto para aceptar como para negarle la posibilidad a cualquiera”.

Recalcó que tiene 17 años en la función pública, por lo que valorará sus opciones una vez que sea el momento y tiempos adecuados.

“En Querétaro hay, habemos mujeres preparadas con formación y capacidad y que los tiempos electorales pues serán más adelante hoy me tengo que enfocar en dar resultados a quien me tiene en esta gran responsabilidad".