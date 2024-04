No hay riesgo para instalación de casillas por inseguridad en Michoacán: Elías Ibarra

Morelia, Michoacán, a 03 de abril del 2024.-El Secretario de Gobierno en Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que hasta el momento no se registra riesgo para la instalación de casillas electorales relacionado a temas de inseguridad en la entidad.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna del estado comentó que sostuvo una reunión con titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para generar un mapa de riesgo, ahí las autoridades electorales señalaron que al día de hoy no hay casillas en riesgo por temas de inseguridad.

Puntualizó que el listado final se realizará el día 15 de mayo, pero hasta el momento no se contempla alguna.

"Recordarán en 2021 se tenían 90 carreteras y caminos bloqueados en el estado, en muchos municipios, hoy no existe eso; en 2021 se tenían bloqueadas las vías del tren, hoy no existe esa situación; en 2021 se tenían, no nos gustan estas cifras, estos números, pero se tenían cerca de 250 homicidios dolosos por mes, hoy ha bajado 30% homicidios dolosos", dijo.

Elías Ibarra subrayó que hay protocolos estatal y federal para dar respuesta inmediata ante cualquier situación de inseguridad que manifieste algún candidato o candidata a cargos de elección popular.