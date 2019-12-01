No hay reportes de montachoques en Querétaro: Juan Luis Ferrusca

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 14:42:38

Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre de 2025.- El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que no hay reportes de montachoques en la capital queretana, no obstante, se mantienen al pendiente de alguna eventualidad y pidió que en dado caso, se solicite el apoyo a la línea de emergencias 911, para dar una atención inmediata.

“No existe ningún evento registrado, de esta modalidad, como le han denominado montachoques, no tenemos ninguno en el municipio de Querétaro”, señaló Ferrusca Ortiz.

Solicitó que en cuanto se registre una situación en general, llamar a la línea de emergencias 911, para poder atender cualquier hecho de tránsito y no se vean sorprendidos por esta modalidad, como ha ocurrido en otras entidades federativas.

Finalmente recomendó, que no sólo reporten este tipo de hechos a través de las redes sociales, los cuales regularmente tienen que ver con riñas por hechos de tránsito, si no tener la confianza en reportar cualquier incidente con la autoridad.