No hay petición formal para donación del antiguo Hospital
Autor: Gustavo Trejo / texto y foto | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 17:27:57
Querétaro, Querétaro, a 22 de septiembre del 2025. - El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que hasta el momento no se ha recibido una petición formal para la donación del antiguo Hospital General, inmueble que podría ser utilizado para la Universidad Rosario Castellanos, declaración que hizo el encargado de la Secretaría de Educación Pública federal en la entidad, Mauricio Ruiz Olaes.

Mencionó que hasta el momento no se ha tenido acercamiento con las autoridades federales para conocer este tema, aunque al ser un tema de educación, es muy probable que la titular de la Secretaría de Educación en el estado, Martha Elena Soto Obregón, sería quien tenga más conocimiento.

“Hasta el momento, no hay alguna gestión para construcción de esta universidad, con la Secretaría de Gobierno no, (…), siempre será bienvenido cualquier tema que aporte a la educación, no sé si directamente con la propia Secretaría de Educación Marta Soto, sería con ella”, dijo.

Hace apenas algunos días, el gobernador Mauricio Kuri afirmó que aún no se tiene definido el uso que tendrán las instalaciones de este antiguo hospital, por lo que aún se tiene en análisis si se dará en comodato a alguna institución federal o se conservará como parte de los inmuebles estatales.

