No hay nada más lindo que estar en Michoacán: Patricia Reyes Spíndola

Tzintzuntzan, Michoacán, a 21 de septiembre de 2025.- La reconocida actriz Patricia Reyes Spíndola, quien recibió el premio Ariel de Oro 2025 por sus 53 años de trayectoria, recientemente visitó Michoacán. Durante su estancia, la figura de la cinematografía nacional pudo apreciar la riqueza cultural, artesanal, turística y gastronómica de la entidad, compartió la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La primera actriz estuvo en Tzintzuntzan con motivo del rodaje de la telenovela “Amanecer”, del productor Juan Osorio. Dicha producción, que se transmite por Televisa Univisión en México, Latinoamérica y Estados Unidos, contó con el respaldo de la Sectur, para proyectar la riqueza del estado al mundo.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, informó que durante su estancia en el ex Convento Franciscano de Santa Ana, la primera actriz compartió su gusto y amor por estar en el estado que ha visitado no solo por trabajo, sino para adquirir diversas artesanías.

“No hay nada más lindo que poder estar en este lugar tan hermoso como es Michoacán, es una maravilla”, señala en el video que compartió a través de sus redes sociales la Comisión Fílmica de Michoacán (Cofilmich), encargada de acompañar y atraer producciones al estado.

Reyes Spíndola destacó de igual manera la riqueza natural de “el alma de México”, y la posibilidad de salir de los foros para ver los paisajes que existen en Michoacán. “Aquí sentimos el aire, el olor, los árboles, los colores que eso de verdad no se puede repetir dentro de un set. Así que ojalá las novelas, las películas, salgamos más a Michoacán, el alma de México. Tuve la oportunidad hace dos años de venir a hacer un corto, la gente se portó divina, fue en Pátzcuaro”, agrega en el clip.

En sus diversas visitas al estado, la actriz con más de 60 películas, ha recorrido lugares como Santa Clara del Cobre y Capula para adquirir las singulares artesanías locales. La telenovela “Amanecer”, protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, se transmite de lunes a viernes en horario estelar por Televisa Univisión.