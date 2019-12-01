No hay alertas de inseguridad en municipios gobernados por Acción Nacional para suspender festejos patrios

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 15:38:00

Morelia, Michoacán, 20 de agosto del 2025.– Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que en ninguno de los 16 municipios gobernados por administraciones panistas, incluyendo Cotija, existen alertas de inseguridad que motiven a suspender actividades relacionadas con los festejos patrios.

Quintana Martínez indicó que se mantendrán atentos ante cualquier situación que sea reportada por los ediles para coordinarse con instancias de seguridad pública federal y estatal, así como con la Secretaría de Gobierno (Segob).

"Hay condiciones, estaremos monitoreando y estaremos en constante comunicación con nuestros alcaldes y si es necesario con la Secretaría de Gobierno para tener una cordial coordinación y respaldar nosotros en lo que nos toca hacer a nuestros ayuntamientos", comentó Quintana Martínez en rueda de prensa.

Sobre el caso particular de Cotija, demarcación que el año pasado suspendió toda clase de actividades públicas por temas de inseguridad, el Comité Estatal del PAN informó que se encuentran tranquilos y sin contratiempos luego de que en el mes de diciembre de 2024 se nombró a la edil sustituta Blanca Ibarra Ochoa.

Por su parte, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, declaró este martes a 90 Grados que no existen focos rojos de inseguridad en ningún municipio, y que en próximos días se establecerán los protocolos para garantizar el desarrollo de las festividades patrias.