No es válida nueva Mesa Directiva: Mauricio Kuri 

Autor: Gustavo Trejo texto y foto | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 18:03:22

Querétaro, a 2 de octubre del 2025. - El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, señaló que la elección de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura que realizó la cuarta transformación (4T), durante la noche del 1 de octubre, no es válida, ya que no se realizó conforme lo marca la ley.

Explicó que los diputados de Morena convocaron a una sesión extraordinaria para elegir la integración de esa mesa, esto sin la presencia de los diputados de Acción Nacional.

"Creo que legalmente no es válida. Habrá que checarlo; me da a mí mucha frustración que no se pongan de acuerdo. Ya que llamen a una mesa de diálogo y que se pongan de acuerdo", dijo.

Destacó que Eric Gudiño Torres, titular de la Secretaría de Gobierno del estado, podría intervenir como mediador en caso de que sea requerido por los diputados.

"Deben entender que un legislador lo que tiene que hacer es ser generoso, legislar para la gente y llegar a acuerdos para la gente, no para ellos".

Garantizó que su gobierno se mantendrá al margen de las decisiones autónomas de los legisladores, con el objetivo de llegar a acuerdos.