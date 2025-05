Ninguna escuela de Michoacán se encuentra en paro: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 26 de mayo de 2025.- En Michoacán, los docentes y estudiantes de nivel básico están en las aulas, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al señalar que ninguna escuela se encuentra en paro.

Expuso que, de acuerdo con el reporte con el que cuenta el Gobierno federal, más de 10 mil escuelas de la entidad realizan actividades de manera normal para la formación de miles de estudiantes.

“Nosotros en Michoacán estamos al 100 por ciento, no tenemos paro. Puede ser que alguna escuela no tenga clases por algún asunto interno o tema muy focalizado, pero eso no es un paro”, manifestó el mandatario.

Ramírez Bedolla destacó que, el hecho de que hoy las maestras y maestros estén en los salones de clases obedece a que su gobierno hace su mayor esfuerzo por cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma, así como garantizar sus derechos.

Tales como la tarjetización de la nómina que permite pagos transparentes, directos y sin intermediarios; la digitalización de ocho de cada 10 servicios, lo que facilita su gestión; invertir en infraestructura educativa.



Explicó que también el Gobierno estatal destina 150 millones de pesos anuales para que más de 5 mil maestras y maestros tengan atención médica gratuita a través del ISSSTE, una vez que se jubilan, así como sus familias.



Además, indicó que tras décadas de incertidumbre laboral se ha basificado a más de 8 mil trabajadoras y trabajadores de la educación, con lo cual se devolvió la estabilidad que siempre merecieron los docentes.

Finalmente, el gobernador subrayó que mantiene dialogo permanente con los grupos sindicales y que respeta todas las formas de manifestación.