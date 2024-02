Niega líder del PRD malos tratos hacia Lupe Mora

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero del 2024.- Luego de que Guadalupe Mora Chávez, informó sobre su desistimiento de buscar la candidatura a la presidencia municipal de Buenavista por el Partido de la Revolución Democrática, al considerar que hubo poca seriedad del Sol Azteca, Octavio Ocampo, líder estatal del PRD dijo que existe un trato igual para todos los aspirantes a puestos de elección.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Lupe Mora, hermano del fundador de las autodefensas Hipólito Mora Chávez, dijo que posiblemente existe un mal entendido y espera no se retire del PRD.

Apuntó que para la alcaldía de Buenavista se registraron 3 precandidatos, dos hombres y una mujer, entre ellos Lupe Mora quien se inscribió por la vía independiente ya que no es militante del Sol Azteca.

Guadalupe Mora, apuntó en entrevista que se encuentra en diálogo con diversos institutos políticos para poder contender por la presidencia municipal, sólo descartó a Morena por considerarlos como los responsables del asesinato de Hipólito Mora.

“Con esos cabrones nada, son los asesinos de mi hermano, hace unos días me buscaron de parte de Raúl Morón que estaban interesados en hablar conmigo y les dije que después les avisaba, pero a mi Morena no me interesa”, expresó Lupe Mora.

Octavio Ocampo indicó que en el caso del municipio de Buenavista, el PRD no reportó complicaciones para contar con prospectos a la alcaldía por temas de inseguridad, situación que si registraron partidos como Encuentro Solidario y el Revolucionario Institucional.