Nalleli Pedraza celebra la aprobación de la reforma contra la extorsión ”Vamos contra la extorsión en Michoacán”, remarca

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre del 2025.- La Diputada Local, Nalleli Pedraza Huerta, respaldó la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal, para perseguir de oficio el delito de extorsión y garantizar una mayor atención a las víctimas.

Tras emitir su voto a favor de este proyecto de Decreto para reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 la Constitución Política, Pedraza Huerta, detalló la necesidad de que Michoacán se sume a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla que la víctima no solamente será quien recibió la extorsión, sino que el Estado mexicano se asumirá como víctima y atenderá el delito.

“La seguridad y la paz es una anhelo de todas y todos los michoacanos; si bien ha habido un notable avance en este tema gracias a la estrategia encabezada por el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, aún hay mucho por hacer, ya que todas y todos somos un blanco para este delito”.

Pedraza Huerta, apuntó que para consolidar esta estrategia, es indispensable la participación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Recordó que de acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se conforma de 5 ejes que son el 089 como número único de denuncia; la cancelación inmediata de la cuenta telefónica que se usa para extorsionar y orientación a la víctima; la apertura de denuncia en fiscalías estatales; el despliegue de células de inteligencia; y la investigación en la unidad especializada contra secuestro y la extorsión.

Finalmente, la Legisladora celebró el respaldo y apoyo de las diversas fuerzas políticas para caminar en unidad para hacer valer el estado de derecho de todas las michoacanas y michoacanos por igual.