Municipalizar el agua en Cadereyta requiere de una inversión superior a mil mdp: Alberto Vega Ricoy

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de octubre de 2025.- Para que Cadereyta pueda municipalizar el agua se requiere de una inversión superior a los mil millones de pesos y solicitar una concesión para poder operar ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reconoció Alberto Vega Ricoy, vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

“El municipio de Cadereyta requiere derechos de uso de explotación de agua y más de mil millones de pesos para hacer infraestructura pues la infraestructura actual es propiedad de la Comisión Estatal de Aguas”.

Esto, luego de la insistencia de la alcaldesa de Cadereyta de Montes, Astrid Ortega Vázquez, busca la municipalización del servicio de agua y ha solicitado un plebiscito a la ciudadanía para conocer su opinión, aunque el proceso requiere análisis con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para determinar la viabilidad financiera e infraestructura necesaria.

Vega Ricoy consideró que primero se debe hacer la petición formal, luego realizar este ejercicio de participación ciudadana, cumplir con la cantidad que se requiere de participación ciudadana y pueda ser vinculatorio y contar con el dinero para infraestructura y servicio.

“Me imagino que la presidenta tiene mucho dinero en las arcas de Cadereyta para poder poner infraestructura y para darle servicio”.

Cuestionado sobre la viabilidad de municipalizar el agua, Vega Ricoy consideró necesario conocer el resultado de la consulta ciudadana para poderse sentar a platicar.

“Creo que está todavía muy prematuro ver los escenarios, pero pues yo lo más más bien lo siento como una estrategia mediática para llamar un poco la atención en esos temas”.

Recordó que el mantenimiento anual que recibe el municipio de Cadereyta es de más de 100 millones de pesos.

“Se ha mejorado mucho el servicio en Cadereyta; tenemos ya el disparo del Acueducto II en Cadereyta, antes Cadereyta cabecera, por ejemplo, se tandeaba el agua y ahora ya no se tandea porque tienen el servicio las 24 horas, los 7 días a la semana, se hizo el pozo Cadereyta 5, se ha mejorado todo el sistema de Tacchino, se hicieron obras en Maconí, en la zona de La Blanca, La Luz, La Joya y en El Torno y realmente Cadereyta ha sido de los más beneficiados en esta administración del gobernador Kuri porque había realmente un atraso importante de pasadas administraciones y donde se ha se ha hecho mucho más. Así que no sé cuál sea el plan de la presidenta”.

Reconoció que en caso de que la presidenta tuviera los más de mil millones de pesos que se requieren para esta infraestructura y contara con los permisos de explotación, es una obra que llevaría poco más de 5 años y no quedaría en esta administración.