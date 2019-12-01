“MujerEs Michoacán”, un libro que honra nuestras luchas: Diana Caballero

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- La presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero Romero, participó en la obra “MujerEs Michoacán”, un libro coordinado por la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, que reúne los testimonios y reflexiones de más de sesenta mujeres michoacanas que, desde distintos ámbitos, han contribuido a construir un estado más justo, paritario y con perspectiva de género.

Durante la presentación del libro —realizada en el Senado de la República y próxima a presentarse también en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México— la senadora Ascencio destacó que esta publicación busca visibilizar las luchas históricas y actuales de las mujeres en la vida pública, política, académica y comunitaria de Michoacán.

En su participación dentro del libro, Diana Caballero compartió su experiencia como primera alcaldesa en la historia de Queréndaro, abordando los retos que enfrentó como mujer joven en la política y las barreras invisibles que muchas mujeres padecen al ocupar espacios de liderazgo. Su testimonio reflexionó sobre las microviolencias cotidianas, los prejuicios de género y la necesidad de construir redes de apoyo que fortalezcan la participación política de las mujeres en los municipios.

“Mi aportación busca visibilizar las luchas invisibles que enfrentamos las mujeres en la esfera pública. Ser la primera presidenta municipal de Queréndaro no ha sido solo un reto personal, sino una responsabilidad colectiva para abrir camino a otras mujeres que también sueñan con servir desde el espacio público”, expresó Diana Caballero.

La presidenta municipal agradeció a la senadora Celeste Ascencio por haberla incluido en esta publicación que, dijo, “representa un homenaje a la valentía, la voz y el esfuerzo de las mujeres michoacanas que todos los días transforman su entorno”.

MujerEs Michoacán es una compilación plural que reúne a mujeres provenientes de distintas regiones del estado —incluidas representantes indígenas, activistas, servidoras públicas, académicas y lideresas sociales—, con el objetivo de dejar testimonio de los desafíos y conquistas femeninas en la construcción de una sociedad más igualitaria.

La obra será distribuida en formato físico y digital, y estará disponible para consulta pública tras su presentación oficial en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2025, el próximo 15 de octubre.