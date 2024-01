Movimiento Ciudadano y esposo de la activista Miriam Ríos desestiman línea de investigación de la Fiscalía de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 24 de enero del 2024.- Familiares de Miriam Ríos, otrora coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jacona, no coinciden con la línea de investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado (FGE), en el sentido de que su homicidio se atribuya a temas de extorsión cometidos por la delincuencia organizada.

"No coinciden con el tema de extorsión, él (Juan Carlos Menchaca) llevaba la administración del negocio y dice que en ningún momento estaba enterado de esa parte, ni recibió amenaza de cobro de piso y lo que sigue es que estamos en el acompañamiento jurídico", puntualizó el líder de MC, Antonio Carreño Sosa.

Ante los señalamientos de Juan Carlos Menchaca, pareja de Miriam, que la corrían de algunos espacios públicos, Carreño Sosa apuntó que Jacona y Zamora son municipios donde se complica realizar activismo político.

"Yo no tengo conocimiento que hubiera recibido alguna amenaza y se lo pregunté a Juan Carlos su pareja y él dijo que no", agregó el representante estatal del partido naranja quien dijo esperar que la Fiscalía no pretenda dar carpetazo y pronta salida al caso de Miriam.

Miriam Ríos, activista y presidenta del colectivo "Vive Libre Jacona", fue asesinada el 11 de enero en Zamora al momento que se encontraba en su puesto ambulante.