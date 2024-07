Movimiento Ciudadano, sin liderazgos y sin futuro en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de Julio de 2024.- Parece ser que el partido Movimiento Ciudadano sigue sin experimentar crecimiento alguno en el estado de Michoacán, debido a las ambiciones de los nuevos integrantes que han ingresado al partido, quienes son poco o nada queridos por sus militantes.

En las recientes elecciones del 2 de junio, Movimiento Ciudadano fue uno de los tres partidos nacionales que obtuvo una votación triste y lamentable. Por segunda ocasión consecutiva, no lograron ganar ni una diputación a nivel local ni federal. Sin embargo, sí lograron que sus militantes fueran apartados para imponer candidatos que en algún momento estuvieron vinculados al pésimo gobierno silvanista, como Víctor Manríquez, ex perredista y presidente municipal de Uruapan; Carlos Herrera, ex presidente municipal de Zitácuaro y ex secretario de gobierno de Silvano Aureoles Conejo; y Héctor Ayala Morales, ex secretario de educación en el gobierno de Silvano.

La dirigencia estatal mostró su descontento con las candidaturas de estos silvanistas, quienes intentaron tomar control del partido para usarlo en su beneficio y continuar viviendo del erario público.

En repetidas ocasiones, los militantes del partido expresaron su negativa a apoyar a estos nuevos integrantes, ya que no habían contribuido en nada al partido más allá de "comprar" sus posiciones a nivel nacional.

Fue evidente que Héctor Ayala y Carlos Herrera no contaron con el respaldo del partido ni de sus militantes, ya que sus votaciones fueron muy bajas.

En la capital, Héctor Ayala obtuvo solo 14,000 votos, lo que representa un triste 3% del total; mientras que Carlos Herrera, candidato al senado, quien presumía contar con al menos 400,000 votos en elecciones pasadas por otros partidos, apenas logró 230,000 votos, equivalente al 12% del total.

Por otro lado, el ex panista Óscar Escobar Ledesma, quien había sido rechazado por su partido durante varios años, no logró registrar su candidatura como diputado local por Pátzcuaro ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Aun así, colocó a su esposa como candidata, quien tampoco resultó ganadora en dicho municipio.

Con estos decepcionantes resultados, es claro que están lejos de poder ganar la gubernatura en 2027, e incluso de obtener alguna diputación local o federal.

El único que salió "ganador" fue Víctor Manríquez, al colarse como primera diputación plurinominal, asegurando así su lugar en el congreso. Sin embargo, con solo dos diputados plurinominales, no tendrán mucha influencia.

En conclusión, ni la famosa canción de Yuawi López ni los "Tenis fosfo, fosfo" pudieron ayudar a Movimiento Ciudadano en Michoacán a convencer a los ciudadanos de votar por su partido. Al contrario, al traer a personajes del equipo silvanista solo causaron molestias tanto entre los ciudadanos como en la propia militancia de MC.