Movimiento Ciudadano Michoacán se fortalece rumbo a los nuevos desafíos: Víctor Manríquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 18:19:24
Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- La Fuerza Naranja en Michoacán se fortalece rumbo a los nuevos desafíos, reafirmando su compromiso con la formación, la organización y el liderazgo ciudadano, afirmó  el coordinador estatal, Víctor Manríquez González, al participar en una capacitación con la dirigencia nacional.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, participó en una jornada de capacitación y diálogo con liderazgos ciudadanos, la cual fue encabezada por Poncho Vidales, Secretario Nacional de Círculos Ciudadanos, y Agustín Torres, Secretario General del movimiento a nivel nacional.

Durante este encuentro virtual, se analizaron los retos y oportunidades de la 5ª circunscripción, con el objetivo de seguir consolidando una organización dinámica, cercana y con visión de futuro.

Víctor Manríquez resaltó que este tipo de espacios permiten fortalecer el trabajo en equipo, la formación política y el liderazgo ciudadano, pilares fundamentales para seguir construyendo una alternativa auténtica y comprometida con las y los michoacanos.

En ese sentido, recalcó "continuamos fortaleciendo el trabajo en equipo y la formación de nuestros liderazgos ciudadanos y los acuerdos establecidos en esta capacitación los llevaremos a territorio estatal para que a través de las comisiones operativas municipales se pongan en marcha”.

Asimismo, subrayó que Movimiento Ciudadano se encuentra en una etapa de fortalecimiento y preparación para afrontar los retos que vienen, construyendo un proyecto político con visión, capacidad y compromiso social.

"Con la Fuerza Naranja, el movimiento está listo para ofrecer a las y los ciudadanos una alternativa sólida, responsable y de resultados, que represente las verdaderas causas de la gente y la esperanza de un mejor futuro para Michoacán", subrayó el líder estatal.

