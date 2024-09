Movimiento Ciudadano en Michoacán ya revisa firma de mando policial coordinado

Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre del 2024.- Antonio Carreño Sosa, líder estatal del Partido Movimiento Ciudadano, señaló que junto con los 10 ediles emanados de MC, revisan la propuesta de la aplicación del mando policial coordinado, plan de seguridad estatal.

Recordó que anteriormente no estuvieron de acuerdo con diversos puntos que contemplaba dicho convenio de seguridad, incluso en la pasada administración municipal el partido naranja envió una contra propuesta a gobierno del estado sobre dicho acuerdo.

"Es uno de los temas que se planteó la semana pasada, nos vamos a reunir con los presidentes municipales para revisar ese y otros temas, sí hay modificaciones, ya no es un mando único en el cual estábamos en contra Movimiento Ciudadano, la coordinación siempre la hemos puesto en la mesa y revisaremos a detalle para ver si se firma o no , pero estamos a favor de la coordinación interinstitucional para ver si se firma o no", apuntó el representante estatal de MC.

Los presidentes municipales que obtuvieron el triunfo abanderados por Movimiento Ciudadano, son: Charo; Aporo, Briseñas; Copándaro; Chavinda; José Sixto Verduzco; Morelos; Tanhuato, Susupuato y Coalcomán quienes asumieron el cargo este primero de septiembre.

Al respecto Carreño Sosa reconoció como zona foco rojo de inseguridad Coalcomán y Susupuato.

Agregó que los ediles de MC no requerirán seguridad personal por el momento.