Morón manifiesta desconfianza en encuesta de Morena; dialogará con dirigencia esta semana

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre del 2026.- El Senador con licencia Raúl Morón Orozco, manifestó su desconfianza en la encuesta que definió a Carlos Torres Piña como Coordinador estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional; recalcó que ningún integrante de su estructura en el estado fue encuestado, por ello, realizará recorridos en la entidad y esperará al mes de noviembre para tomar nuevas definiciones.

En entrevista con medios, el ex alcalde de Morelia señaló que hasta el momento no ha sostenido diálogo con Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, pues le pidió tener paciencia para atravesar un proceso en el que definiría la ruta luego de no verse favorecido por los resultados del ejercicio de medición. Agregó que será esta semana cuando pueda reunirse con ella y platicar sobre sus ideas.

Asimismo, recalcó de manera reiterada que no abandonará la Cuarta Transformación, dijo estar dentro del movimiento, sin embargo, reconoció que cuenta con el acompañamiento del Partido del Trabajo (PT).

“Vamos a estar en la Cuarts Transformación, de eso no les quepa ninguna duda, el PT está haciendo un esfuerzo importante, nos ha estado ayudando mucho, pero es su esfuerzo y es un asunto que ellos ya están trabajando”.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la decisión que habrá de tomar, Raúl Morón pidió tener calma, pues continuará con trabajos, por ahora de una propuesta alternativa luego de los recorridos que habrá de encabezar, donde tomará en cuenta cómo se mueven las preferencias en la entidad.

Subrayó que este proceso no divide a Morena, e hizo el llamado a los otros grupos para que tengan paciencia mientras su equipo continúa haciendo trabajos políticos.