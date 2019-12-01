Morón, firme en la cima por la candidatura de Morena en Michoacán

Morón, firme en la cima por la candidatura de Morena en Michoacán
Fecha: 8 de Octubre de 2025
Morelia, Michoacán, a 08 de octubre de 2025.- Raúl Morón Orozco avanza con solidez para convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, de acuerdo al estudio de Cripeso Servicios de Consultoría, que lo colocan con el 26.61% de las preferencias, lo que le representa cerca de una ventaja de doble dígito sobre el segundo lugar, Carlos Torres Piña y muy por encima de las aspiraciones de mujeres como Gabriela Molina y Fabiola Alanís.

El senador arrancó el mes de octubre con el pie derecho en sus aspiraciones por ser quien encabece la Cuarta Transformación en Michoacán, ya que un nuevo estudio se suma a la cuenta de ejercicios que lo colocan con una marcada ventaja en la contienda interna del partido guinda.

En esta nueva encuesta, Raúl Morón Orozco acumula el 26.61% de las opiniones entre los michoacanos, muy por encima del 17.16% de Carlos Torres Piña, quien se sabe descartado y por eso buscó atrincherarse en la Fiscalía General del Estado; el resultado también le representa una ventaja superior al 2 a 1 frente a mujeres aspirantes, como el caso de Gabriela Molina y Fabiola Alanís, quienes acumulan  solo el 12.32% y el 12.18%, respectivamente.

En tanto, Morena se fortalece como la mayor fuerza política de Michoacán, con el 48.72% de las preferencias, casi el triple que Acción Nacional, que cuenta con el 17.27%, mientras que el PRI aparece en el tercer puesto con el 10.85%.

