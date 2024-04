Morena tacha de “irresponsable” a gobernador Diego Sinhue por sus dichos en el caso Gisela Gaytán

Celaya, Guanajuato, 8 de abril del 2024.- Morena Guanajuato exigió que se lleve a cabo una investigación seria “sin montajes ni chivos expiatorios” del homicidio de la candidata a la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán, ocurrido hace una semana, luego de que el gobernador de la entidad, Diego Sinhue, dijera que una de las principales líneas de investigación del crimen es un conflicto interno en el partido guinda.

A través de un comunicado, Morena Guanajuato tildó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez de irresponsable tras sus declaraciones, en las que dejó entrever que el asesinato de la candidata se podría haber dado por conflictos internos en el partido político que representaba.

“Lamentamos y rechazamos la irresponsable declaración del gobernador Diego Sinhue en relación al asesinato de nuestra amiga y compañera de lucha”, apuntó el comunicado.

“Exigimos a la Fiscalía del Estado de Guanajuato una investigación seria, sin montajes ni chivos expiatorios”, exhortaron.

Cabe destacar que Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, señaló la semana pasada que entre las líneas de investigación en el asesinato de la candidata Gisela Gaytán, ocurrido esta semana durante un mitin en Celaya, se encuentra el conflicto interno de Morena en la entidad.

“He estado en contacto con la Fiscalía y hay varias líneas de investigación, lo que le he pedido al Fiscal es que no descarte ninguna, sabemos que había pleitos internos en Morena, sabemos que había también problemas con su candidatura y no descartamos ninguna”, declaró textualmente en una entrevista que concedió al periódico A.M.

“No estoy insinuando (que fue por conflictos en Morena) te estoy dando un hecho, una de las líneas de investigación es el conflicto interno, oficialmente es una línea de investigación”, dejó en claro.