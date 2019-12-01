Morena rechaza propuesta para cobrar tenencia a yates, jets y helicópteros de lujo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 20:58:32

Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.- Morena rechazó una propuesta de Movimiento Ciudadano para cobrar tenencia a yates, jets privados y helicópteros de lujo, durante la discusión de la Ley de Ingresos para 2027.

La iniciativa fue presentada por la diputada Laura Ballesteros, quien estimó que este impuesto podría generar alrededor de 18 mil millones de pesos para las finanzas públicas.

Luego del rechazo, la legisladora acusó a Morena de evitar que las personas con grandes fortunas paguen más impuestos.

“A Morena le tiembla la mano cada vez que hay que subirle los impuestos a los ultrarricos”, reclamó.

Ballesteros también cuestionó que los propietarios de este tipo de bienes de lujo puedan quedar fuera de estas contribuciones, mientras millones de mexicanos pagan impuestos relacionados con sus automóviles.

La propuesta abrió la discusión sobre la posibilidad de que los dueños de bienes de alto valor aporten más recursos al gobierno mediante el cobro de tenencia.