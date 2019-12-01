Morena quiere sacar más dinero de la economía sin medir el golpe a las familias: Armando Tejeda

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- El diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid advirtió que las reformas impulsadas por Morena en materia aduanera, economía digital y armonización catastral y registral muestran una tendencia preocupante: ante la necesidad de obtener y controlar más recursos, el gobierno está aumentando sus facultades sin dimensionar el impacto que esto puede tener en empresas, pequeños negocios y, finalmente, en el bolsillo de las familias mexicanas.



“Que quede claro: estamos a favor de que los programas sociales tengan recursos y lleguen a quienes realmente los necesitan. Lo que no podemos aceptar es que para sostener el gasto del gobierno se termine frenando la economía o trasladando nuevos costos a las familias. No tiene sentido dar dinero por una ventanilla y quitarlo por otra”, señaló.



En materia aduanera, Tejeda explicó que la reforma elimina el umbral fijo del 50% relacionado con el embargo precautorio por subvaluación, lo que abre la posibilidad de que diferencias menores de valor deriven en la inmovilización de mercancías dependiendo de reglas administrativas posteriores. Además, una controversia sobre el valor puede convertirse en un problema de liquidez para las empresas al requerirse depósitos o garantías.



El legislador advirtió que el problema no termina en las aduanas. Una mercancía detenida genera almacenamiento, maniobras y demoras, además de afectar cadenas productivas, particularmente aquellas que trabajan bajo esquemas IMMEX y Just in Time. “Cuando se encarece producir o importar, tarde o temprano alguien termina pagando esa cuenta, y muchas veces es el consumidor”, afirmó.



Respecto de la Ley de Economía Digital, Tejeda sostuvo que Acción Nacional está a favor de modernizar los medios de pago, pero no de imponer obligaciones sin garantizar primero acceso a internet, bancarización e infraestructura. La propuesta tampoco deja claro quién absorberá los costos de terminales, conexión y comisiones, los cuales podrían trasladarse al pequeño comercio y al precio que paga el consumidor.



“Digitalizar la economía puede ser positivo, pero modernizar no puede significar ponerle otra cuenta a la tiendita, al comerciante o a la familia. La tecnología debe darle más libertad a la gente, no convertirse en una herramienta para que el gobierno tenga más control”, expresó.



Sobre la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, señaló que la modernización de catastros y registros es necesaria, pero cuestionó que se otorguen mayores facultades a dependencias federales para diseñar modelos, administrar plataformas, establecer trámites y supervisar su aplicación en estados y municipios.



Además, destacó que existe una contradicción importante: se contemplan nuevos sistemas, plataformas e infraestructura tecnológica, pero el régimen transitorio establece que no se asignarán recursos presupuestales para aplicar el decreto. Esto puede terminar trasladando nuevas obligaciones y costos a estados y municipios.



Tejeda aseguró que el país necesita una discusión más amplia sobre la forma en que el gobierno pretende sostener sus compromisos de gasto en los próximos años.



“México sí necesita programas sociales, pero también necesita empresas que inviertan, pequeños negocios que puedan crecer, empleos bien pagados y familias a las que les alcance el dinero. No podemos financiar el presente debilitando a quienes generan la prosperidad del futuro”, sostuvo.



Finalmente, el diputado federal afirmó que desde Acción Nacional se defenderá una política económica basada en una prosperidad sostenible, donde el gobierno apoye a quienes lo necesitan sin castigar a quienes trabajan, producen, emprenden e invierten.



“Queremos un México donde los programas sociales sean sostenibles porque la economía crece, no porque cada año se busque de dónde sacar más dinero. La verdadera prosperidad es la que llega a las familias y se puede sostener en el tiempo”, concluyó.