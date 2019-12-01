Morena pide mesura al alcalde de Uruapan: "No es a gritos como se resuelven problemas" 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 14:09:08

Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.– "No es a gritos ni a sombrerazos como se van a resolver los problemas en Uruapan", señaló Jesús Mora González, líder estatal de Morena, luego de las acciones de protesta de Carlos Manzo, edil de dicha demarcación, derivado de la inseguridad.

En rueda de prensa del partido guinda, Mora González consideró que los representantes populares deben actuar con responsabilidad.

"El voto no es un cheque en blanco que la ciudadanía otorga para que los representantes populares hagan y deshagan, sino es la confianza para representar los intereses del pueblo", comentó el ex edil de Tuxpan, quien pidió la coordinación plena entre autoridades de los tres niveles de gobierno para atender las problemáticas de la entidad.

Mora González apuntó que, en el caso particular de la obra del teleférico, existe un marco normativo, por lo cual, dijo, el alcalde no puede cancelar de plumazo los proyectos.

A través de sus redes sociales, Carlos Manzo indicó que, como autoridades locales, acudirían a clausurar la obra del teleférico y no permitirían concluir su edificación hasta contar con plena seguridad en la región.

En uno de los últimos posteos de Facebook del alcalde de Uruapan, también destaca que, si la población así lo quiere, se levantarán en armas para defenderse de los grupos criminales.