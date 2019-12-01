Morena lleva al país a un austericidio: PRI

Morelia, Mich., 27 de septiembre de 2025.- Morena y sus legisladores llevan a México a un austericidio y es lamentable que nadie más que las y los diputados del PRI sean quienes levanten la voz como única oposición real en el país, afirmó Xitlalic Ceja García, diputada federal y dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, ONMPRI.

Indicó que no solo buscan realizar recortes en Salud, sino también en un tema prioritario para los mexicanos, como es la Seguridad.

“Es un grave austericidio para la salud de las y los mexicanos, es realmente desastroso, no solamente para el estado de Michoacán, en todo el país estos recortes van a venir a asfixiar aún más a la ciudadanía”, dijo.

Ceja García calificó de desastroso y grave que Morena y el propio Gobierno Federal no tengan sensibilidad y capacidad de dar respuesta a quienes los llevaron al poder. Lamentó también la pesada situación que se avecina para los municipios en el país, con los recortes planteados por el partido guinda.

“Me parece sumamente grave que este gobierno no tenga la sensibilidad y la capacidad para dar respuesta, hay prioridades, la salud de las y los mexicanos es una de ellas. Las presidentas y presidentes deben de estar muy inquietos en este momento porque también vienen graves recortes y un manejo discrecional”, mencionó.

Xitlalic Ceja García, refrendó el trabajo de las mujeres priistas quienes, además de ser oposición fuerte han demostrado que están preparadas para recuperar los espacios de gobierno porque forman parte de un partido que sí ha dado resultados, como es el Revolucionario Institucional.

“Yo se los aseguro, no solamente vamos a duplicar, triplicar el número de alcaldías que hoy representamos, sino que estamos preparándonos para poder recuperar este estado, con quien tenga las mejores herramientas para poder salir a ganar esta gubernatura”, aseguró.

Acompañada por Rocío Luquín Valdés, dirigente en Michoacán del ONMPRI, Xitlalic Ceja inauguró el Taller Técnicas de Debate y Discurso para Mujeres en Política, impartido por Claudio del Río y Ana Laura Espinosa.

Estuvieron presentes la regidora por Morelia, Edna Martínez Nambo en representación de la dirigencia estatal; la secretaria de Finanzas del CDE, Berenice Álvarez; la secretaria general del ONMPRI Michoacán, Karina Campuzano; la secretaria de Organización del ONMPRI Nacional, Olga Pérez Sanabria; así como el coordinador de los alcaldes del PRI, el edil de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López.