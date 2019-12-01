Morena llama a la unidad y organización rumbo a las elecciones de 2027

Morena llama a la unidad y organización rumbo a las elecciones de 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 18:36:49
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Ciudad de México, 10 de octubre de 2026.- Morena iniciará una nueva etapa de organización territorial y unidad interna rumbo a las elecciones de 2027, luego de concluir la elección de sus 17 coordinadores estatales, afirmó Jesús Mora, dirigente del partido en Michoacán.

El líder estatal señaló que, tras la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, el partido deberá integrar a los distintos grupos y liderazgos que participaron en los procesos internos, con el objetivo de fortalecer el movimiento.

Mora indicó que las encuestas permiten definir responsabilidades, pero sostuvo que la unidad debe construirse mediante el diálogo y el trabajo en territorio, por encima de los intereses personales.

En Michoacán, la ratificación de Carlos Torres Piña como coordinador estatal marca el inicio de esta nueva etapa, en la que Morena buscará sumar a sus integrantes y preparar el camino rumbo a los comicios de 2027.

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