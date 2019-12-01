Morena, la "tapaderita" de sus malos gobiernos: PAN Michoacán

Morena, la "tapaderita" de sus malos gobiernos: PAN Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 13:16:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre del 2025.- Morena es un partido que está herido de muerte por la corrupción de sus malos gobiernos y de sus líderes, los cuales día con día continúan sumiendo a Michoacán y al país en una grave crisis de pobreza, de inseguridad y de falta de medicamentos.

Así lo aseguró Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien afirmó que las dádivas electoreras que entrega Morena no le alcanzan a las y los michoacanos para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, salud y educación.

"Las limosnas disfrazadas de falsos programas sociales evidencian a los malos gobiernos de Morena, toda vez que cada día es más costosa la canasta básica, el acceso a medicinas, la educación y las medidas de seguridad que tienen que tomar las y los ciudadanos", señaló.

Quintana Martínez dejó en claro que Morena se ha convertido en una simple "tapaderita" de los graves males que han provocado sus corruptos gobiernos y líderes.

"Hasta en las propias encuestas que paga Morena se observa su continuo declive, acompañado siempre de los graves indicadores de inseguridad, corrupción, pobreza y falta de medicamentos, así como de crisis en otros rubros como economía, desarrollo rural y educación", advirtió el Jefe Estatal del PAN.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tres hombres vinculados a proceso por robo con violencia en panadería de Querétaro
Detienen a “El Cholo”, presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán
Vinculan a proceso a dos hombres por robo en gasolinera de Apatzingán, Michoacán
A proceso Nelson "N", presunto líder criminal venezolano; fue capturado en CDMX
Más información de la categoria
Aumenta a 31 cifra de muertos por lluvias y severas inundaciones en 4 estados
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Confirman causas del "pipazo" que dejó más de 30 muertos en Iztapalapa
Cae en Quintana Roo presunto líder de grupo criminal sueco; tenía ficha de la Interpol
Comentarios