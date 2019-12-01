Morena, la "tapaderita" de sus malos gobiernos: PAN Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 13:16:05

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre del 2025.- Morena es un partido que está herido de muerte por la corrupción de sus malos gobiernos y de sus líderes, los cuales día con día continúan sumiendo a Michoacán y al país en una grave crisis de pobreza, de inseguridad y de falta de medicamentos.

Así lo aseguró Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien afirmó que las dádivas electoreras que entrega Morena no le alcanzan a las y los michoacanos para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, salud y educación.

"Las limosnas disfrazadas de falsos programas sociales evidencian a los malos gobiernos de Morena, toda vez que cada día es más costosa la canasta básica, el acceso a medicinas, la educación y las medidas de seguridad que tienen que tomar las y los ciudadanos", señaló.

Quintana Martínez dejó en claro que Morena se ha convertido en una simple "tapaderita" de los graves males que han provocado sus corruptos gobiernos y líderes.

"Hasta en las propias encuestas que paga Morena se observa su continuo declive, acompañado siempre de los graves indicadores de inseguridad, corrupción, pobreza y falta de medicamentos, así como de crisis en otros rubros como economía, desarrollo rural y educación", advirtió el Jefe Estatal del PAN.