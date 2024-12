Morena es una moda pasajera; en el PRI somos clásicos: Memo Valencia

Tarímbaro, Mich., a 15 de diciembre de 2024.-"Los artistas de moda son eso, una moda que tiene un inicio, pero también tiene un final", señaló el diputado local y dirigente del PRI en Michoacán, Memo Valencia, durante un encuentro con la militancia de este municipio, en el marco de las fiestas de fin de año.

El líder estatal aseguró que el partido en el poder es una moda pasajera, a diferencia de los priistas quienes son clásicos.

"Esos se quedan en la memoria de la sociedad y por más que quieran aquellos que piensan que hoy estamos bien y que se acuerdan que no estamos bien cuando van a los hospitales y no hay medicinas, cuando van a que quieran operar a un familiar y que pasó un año y no llega la operación, es porque en los tiempos del PRI todo estaba mucho mejor", explicó.

Asimismo, lamentó que en unas cuantas semanas se incrementara la inseguridad y refirió que cuando gobernaba el Revolucionario Institucional se podía salir con tranquilidad a la calle sin temor a encontrarse con sujetos armados o regresar y que su casa estuviera vacía.

"Eso es una muestra clara de descomposición", comentó.

El líder revolucionario agradeció a la militancia su lucha en el pasado proceso electoral, luego de duplicar la votación, pese a enfrentar una elección de Estado en la que Morena utilizó los programas sociales para sacar provecho político.

"Entre ellos tienen para demostrar, darse cuenta que su partido solo tuvo vigencia mientras estuvo el presidente López Obrador, porque al no tener ya a su líder, pues entre ellos se están despedazando", finalizó.

Por su parte, la presidenta del Comité Municipal y actual regidora, Silvia Quintero, consideró que estas celebraciones navideñas son una gran oportunidad para reflexionar y trabajar en unidad.

"Nada es imposible cuando tenemos unidad y ganas. La sonrisa de cada persona, el saludo y el diálogo nos hacen saber que somos fuertes", dijo.

En su oportunidad, el ex presidente municipal, Bladimir González, reconoció a las y los priistas por sacar adelante al municipio.

"Se acabó una batalla, pero en el 27 habrá nuevas oportunidades; sabemos gobernar y tenemos que dar la batalla y ganar", indicó.

Estuvieron presentes, el secretario técnico de presidencia, Santiago Sánchez Bautista; por parte del Comité Municipal, el secretario general, Marcos Ortiz; Paty Medina, secretaria técnica; secretarios y líderes de sectores y organizaciones del PRI en Tarímbaro.