Morena avanza en la integración de Comités Seccionales en Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 17:49:11

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- De las 271 asambleas programadas el pasado domingo para la conformación de comités seccionales de Morena en Michoacán, quedaron pendientes 17 por temas de logística, señaló Jesús Mora González, líder estatal del partido guinda.

"Se pudieron llevar a cabo 254, 17 quedan pendientes. ¿Por qué? Por diversas circunstancias, es la primera asamblea que se realizó... no tuvimos ningún sobresalto, ninguna incidencia... en Morelia hubo algunos y diversos municipios", detalló el representante estatal de Morena.

Indicó que se espera que el próximo domingo 24 de agosto se realicen 99 asambleas más, con el objetivo de instalar un total de 2 mil 760 comités seccionales en todo el estado.

"Son convocatorias abiertas a la ciudadanía, a la militancia, son convocatorias que estamos atendiendo, que además con mucha anticipación se publica en qué secciones y en los domicilios donde se llevarán a cabo las asambleas. De este modo, cualquier militante puede ir, participar, es a través del voto en urnas en las asambleas y se eligen a los perfiles que cuentan con un mayor liderazgo en ese ámbito territorial", comentó en entrevista.

Se prevé que el proceso de integración concluya el 25 de enero de 2026, con asambleas programadas todos los domingos de cada mes.