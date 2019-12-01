Morelia y Charo firman convenio, para delimitar territorios y fortalecer la atención ciudadana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 08:35:24

Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- Con la finalidad de brindar certeza jurídica y garantizar una mejor atención a la población, el Gobierno de Morelia formalizó un convenio de colaboración con el municipio de Charo para establecer con precisión los límites territoriales entre ambos municipios.

Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum), firmó el convenio en representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. Por parte del Ayuntamiento de Charo, firmaron el documento el presidente municipal de Charo, Juan Gabriel Molinero Villaseñor, y la síndica de Charo, María Aurora Baeza Piñón.

Este acuerdo es fruto de un trabajo conjunto sostenido en diversas mesas de diálogo, donde se privilegió el bienestar de la ciudadanía, y la necesidad de contar con delimitaciones claras que permitan identificar con certeza los predios pertenecientes a cada municipio.

Con esta medida, se otorga mayor seguridad jurídica a las y los propietarios de terrenos, además de fortalecer la coordinación institucional para garantizar servicios públicos oportunos y de calidad en beneficio de la población de Morelia y Charo. Además, esta iniciativa permitirá promover un desarrollo urbano más ordenado.

De esta forma, el Gobierno de Morelia reitera su compromiso de mantener un trabajo cercano y colaborativo con los municipios vecinos, bajo un marco de respeto y cooperación.