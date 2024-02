Morelia vuelve a presentar proyectos incompletos para Faeispum 2024, acusa Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2024.- Para la primera ventanilla del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) el ayuntamiento de Morelia volvió a entregar proyectos incompletos como ocurrió el año anterior, acusó Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración (SFA).

En entrevista con medios de comunicación, el encargado de las arcas estatales recordó que el año anterior no se aprobaron proyectos para la capital del estado pues no se presentaron completos, mismo caso de la primera ventanilla para este año.

"En esta primera ventanilla no se aprobaron, la verdad son muchos proyectos, no recuerdo con exactitud cuántos son de Morelia ni cuáles, entiendo que son pozos de agua, pero no venían completos", dijo.

Luis Navarro enfatizó que en las reglas de operación de cualquier programa se marca que "si no entregas, si no cumples con tus proyectos o en este caso programa de años anteriores, difícilmente puedes levantar la mano para que te puedan entregar recursos de un año en curso".

Agregó que se ha turnado un oficio al presidente Municipal para que cierren las obras del año 2022, pues, aunque estén físicamente las mismas, se requieren los expedientes completos con documentación comprobatoria (facturas, estimaciones, presupuestos, alcance de la obra) por parte de los órganos fiscalizadores.

Acotó que ya hubo sesión del comité que revisa los proyectos y se han aprobado algunos de ellos en diversos municipios de la entidad; más del 80 por ciento de las demarcaciones michoacanas ya fueron aprobadas, por un monto cercano a los 900 millones de pesos, dijo.

El secretario de Finanzas puntualizó que mientras el ayuntamiento de Morelia no entregue las obras del 2022 a la SFA, no podrán acceder a apoyos a través del Faeispum; subrayó que no es un tema político sino administrativo.