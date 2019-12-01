Morelia se llena de sabor con la Caravana del Pan 2025

Morelia, Michoacán; 11 de octubre de 2025.- Con aroma a pan, música y ambiente festivo, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo la tradicional Caravana del Pan, un evento que llenó de alegría las principales calles de la ciudad y celebró el sabor y la tradición de los productores locales.

Organizada por la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), bajo la dirección de María Guadalupe Herrera Calderón, y con el acompañamiento de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA), la caravana inició su recorrido en la Plaza Jardín Morelos, avanzando por la Avenida Acueducto y la Avenida Madero, hasta llegar al primer cuadro de la ciudad, donde cientos de familias se unieron a la fiesta.

Durante el trayecto, se compartieron más de 70 mil piezas de pan elaboradas por cerca de 70 panaderías morelianas, además de la participación especial de la Universidad La Salle y de la Harinera Monarca, que aportó un turibús lleno de entusiasmo, música y energía.

El ambiente fue de completa celebración: niños, jóvenes y adultos disfrutaron de este recorrido que, entre risas y el olor a pan dulce, reafirmó el orgullo por las tradiciones morelianas y el impulso al comercio local.

Con esta actividad, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el desarrollo económico, la identidad cultural y la convivencia comunitaria, fortaleciendo los lazos que hacen de la capital michoacana el mejor lugar para vivir.